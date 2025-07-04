Kilis\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Kilis'te bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta, U.D.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS