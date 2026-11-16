Kilis Valiliği sosyal medyadan motosiklet sürücülerine kask takma çağrısı yaptı

Kilis Valiliği sosyal medyadan motosiklet sürücülerine kask takma çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Valiliği, sosyal medyadan motosiklet sürücüleri ve yolculara kask takmaları çağrısında bulundu. Paylaşımda kaskın hayati önemine dikkat çekilerek "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" ve "Kaskınız, kaskonuzdur" mesajları verildi, trafik kurallarına uyulması istendi.
Kilis Valiliği, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemine dikkat çekerek trafik güvenliği çağrısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların kask takmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Her yolculuğun sonunda kendilerini bekleyen sevdikleri olduğu hatırlatılan paylaşımda, sürücü ve yolcuların motosiklete binerken mutlaka kask takmaları istendi.
Paylaşımda, "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" ve "Kaskınız, kaskonuzdur" mesajlarıyla trafik kurallarına uyulması ve güvenli bir şekilde eve ulaşılması çağrısı yapıldı.
Kaynak: İHA
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