Kilis Valisi Tahir Şahin, Emniyet ve Jandarma Verilerini Açıkladı

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Kilis Valisi Tahir Şahin, şehirde 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin emniyet ve jandarma verilerini, değerlendirme toplantısında açıkladı. Vali Şahin, Valilik binasında yaptığı açıklamada, "Kilis'imizin, Türkiye'mizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun basın mensuplarıyla bir araya geldi. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Mayıs ayı içinde meydana gelen terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetler, siber suçlar, trafik olayları, kurban bayramı tedbirleri, anız yakma ve orman yangınları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, emniyet ve jandarma birimlerinin başarılı bir şekilde işletilmesi ve Kurban Bayramı için alınan tedbirleri açıkladı. Kentin huzuru ve güvenliği için aralıksız mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıldığını vurguladı. Vali Şahin, açıklamasında, "Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından Ensar ve Kadim şehrimizin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir. Bu toplantımızda Mayıs ayı içinde meydana gelen terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetler, siber suçlar, trafik olayları, Kurban Bayramı tedbirleri, anız yakma ve orman yangınları konularında çalışmalar yaptık" şeklinde konuştu.

2024 yılı Mayıs ayı boyunca jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda yapılan operasyonlarda yakalanan zanlıları açıklayan Vali Şahin, "Terörle Mücadele faaliyetleri kapsamında 6 olay gerçekleşmiş, bu olaylar sonucunda 6 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 3 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucu bir organizatör tutuklanmış, yakalanan 3 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 1 araca el konulmuştur. 134 düzensiz göçmen, operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi" dedi.

"Uyuşturucuya geçit yok"

Kentin çeşitli noktalarında uyuşturucu kullanan ve satan kişilere göz yumulmadığına dikkat çeken Şahin, "Mayıs ayı boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde 54 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar neticesinde 4 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 25 gram metamfetamin, 11 gram kimyasal toz madde, 6 gram esrar, 2 gram bonzai, 6 bin 410 adet captagon, 182 adet sentetik hap,1 adet extacy hap, 23 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatları, 124 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Şahin, göçmen ve kaçakçılığa yönelik Mayıs ayında 7 operasyon gerçekleştirdiklerini, operasyon çerçevesinde 3 bin 518 paket sigara, 24 kutu kaçak alkol, 4 adet tabanca ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildiğini belirtti. Diğer bir önemli hususun da aranan şahıslar konusunda olduğunu belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Kilis'te Mayıs ayın içinde aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetlerde ifadeye yönelik araması olup yakalanan kişi sayısı 152, adli para cezası olup yakalanan kişi sayısı 15'dir. Sıfır ila 5 yıl arası cezası olup yakalanan kişi sayısı 47, beş ile 10 yıl arası cezası olup yakalanan kişi sayısı 11, 10 yıl ve üzeri cezası olup yakalanan kişi sayısı 10, toplam yakalanan kişi sayısı 235'dir" dedi.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te bir ayda 34 bin 189 araç ve 6 bin 130 motosiklet sorgusu yapıldığını söyleyen Şahin, "Kent genelinde meydana gelen 123 trafik kazasında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 134 vatandaşımız yaralanmıştır. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 429 bin 166 TL trafik cezası uygulandı. 2 bin 262 hemşehrimize trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır" diye konuştu. - KİLİS