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Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret etti

Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yılbaşı gecesi çeşitli kurumlardan kent genelinde bin 139 personelin görev başında olduğunu açıkladı. Yılbaşı gecesinde gece boyunca kent genelinde bin 139 ekip ile güvenlik tedbirlerini alındığını söyleyen Vali Şahin, 365 gün aralıksız hizmet eden kurumları ziyaret edeceğini ve yeni yıllarını kutlayacağını belirtti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret etti
01.01.2024 - 00:29,
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Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Şahin, yılbaşı gecesi çeşitli kurumlardan kent genelinde gün boyunca bin 139 personelin görev başında olduğunu açıkladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında olan kolluk kuvvetleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kilis Valisi Tahir Şahin ziyaret sırasında yaptığı açıklama, "Yeni yılda hem trafik tedbirleri ve ilimizde alınan tüm tedbirleri yerinde görmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanımız Albay Halil Coşkun ile birlikte aktif olan tüm kurumlarımızı ziyaret ettik. Şuanda Kilis'i İslahiye'ye bağlayan yol kontrol noktasındayız. Vatandaşların da personellerinde yeni yıllarını kutladık. 2024 yılının özelde Kilis'e genelde ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum" dedi.

"Yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında"

Yılbaşı gecesinde gece boyunca kent genelinde bin 139 ekip ile güvenlik tedbirlerini alındığını söyleyen Kilis Valisi Tahir Şahin, " Yılbaşı gecesinde kent genelinde 171 ekip, bin 139 emniyet ve jandarma personelleriyle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Gece boyunca tedbirleri almaya da devam edeceğiz. 365 gün aralıksız hizmet eden kurumlarımızın hepsini ziyaret edeceğiz onların yeni yıllarını kutlayacağız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret etti - Son Dakika


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