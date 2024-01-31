 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu

Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda kaçan saldırganların olay sırasında giydikleri kıyafetler çöp konteynerinde bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda çöp konteynerinde bulunan kıyafetler, olayın detaylarını netleştirmek için incelenmek üzere emniyete götürüldü.

31.01.2024 23:50
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu

2 saldırganın olay sırasında giydikleri kifayetleri kaçarken çöp konteynerine attıkları belirlendi

İSTANBUL - Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.

Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırganın da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırının detaylarını netleştirmek için çalışma yapan polis ekipleri kilesinin 2 sokak yukarısında bulunan Canfes Sokak'ta arama yaptı. Saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini bir çöp konteynerine attıkları ardından da kaçmaya devam ettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sarıyer, Saldırı, İstanbul, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement