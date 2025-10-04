Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı - Son Dakika
Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı

Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı
04.10.2025 19:03
Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı
Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde çıkan kavgada müzisyen darbedildi, olay cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde çıkan kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Müzisyen darp edildiği kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki konutların olduğu bölgede düzelenen kına gecesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! MÜZİSYEN DARP EDİLDİ

Kavgada darbe alan müzisyen yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırarak olayın büyümesini önledi.

Yaralanan müzisyen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öteyandan kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Kavga, Son Dakika

18:52
Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı
