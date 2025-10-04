Kına Gecesinde Kavga: Müzisyen Yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde çıkan kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Müzisyen darp edildiği kavga, cep telefonu ile görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki konutların olduğu bölgede düzelenen kına gecesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada darbe alan müzisyen yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırarak olayın büyümesini önledi.
Yaralanan müzisyen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öteyandan kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
