Avcılar'da kına gecesine aracıyla daldı...O anlar kamerada
İSTANBUL - Avcılar'da sokakta düzenlenen kına gecesinde bir şahıs araçla dehşet saçtı. Eğlencenin yapıldığı alanın ortasına araçla dalan şahıs, kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar'da yaşandı. Kına gecesinde yaşanan kavganın ardından taraflardan biri eğlencenin yapıldığı alanın ortasına aracıyla girdi. Çevrede bulunan insanlar büyük panik yaşayarak kaçmaya çalışırken, bazıları da araca ellerine geçen ne varsa fırlattı. Kına gecesinin karıştığı o anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kına Gecesine Araçla Dalma Dehşeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?