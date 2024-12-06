Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı Eşyaları Yaktı - Son Dakika
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Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı Eşyaları Yaktı

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Kira ödemeyen kiracı, tahliye sonrası çıkan eşyaları benzinle ateşe verip kaçtı. İtfaiye yangını söndürdü.

06.12.2024 16:10
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Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları ateşe verdi

KONYA - Konya'da kira ödemeyen kiracı, ev sahibi tarafından aldırılan tahliye kararının ardından evden çıkarılan eşyalarının bir kısmını benzin dökerek ateşe verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kiracı H.A., bir süredir ev sahibine kirasını ödemedi. Ev sahibi defalarca uyardığı kiracıdan parayı alamayınca mahkemeye giderek H.A.'dan şikayetçi oldu. Açılan davanın ardından bugün icra memurları avukat eşliğinde adrese gelerek evi boşaltmaya başladı. Durumu gören kiracı H.A., yanında getirdiği bidondaki benzini o esnada dışarıya çıkarılmış olan eşyaların üzerine döküp ateşe verdikten sonra otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri kaçan H.A.'yo yakalamak için çalışma başlatılırken, olayın ardından görevliler tarafından evdeki diğer eşyalar da sokak üzerine çıkarıldı.

Olaya tanık olan Süleyman Pekmez, "Arabayla eşyaların sahibi geldi. Benzin dökerek kaçtı gitti. Burayı bu şekilde yaktılar. Evden eşyaları çıkartılırken yaktı gitti" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(ARD-FM-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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