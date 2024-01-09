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Kıraathaneye girerken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kıraathaneye girerken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de bir kıraathaneye giren Ünal Ş. ve Ümit Ceylan, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ümit Ceylan hayatını kaybederken, Ünal Ş. yaralandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıraathaneye girerken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı
09.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:19
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Kıraathaneye girerken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kıraathaneye girdikleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Valide Sokak'ta yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Ünal Ş. ve Ümit Ceylan'ı takip eden kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, kıraathaneye girdikleri sırada silahla ateş açtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Ümit Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken Ünal Ş. ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ceylan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bahçelievler, Ümit Ceylan, Olay, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıraathaneye girerken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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