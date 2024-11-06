Kiracı ile İş Yeri Sahibinin Kavgası

3.Sayfa

Isparta'da, kiracı ve iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen gerginlikte, alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti. O anlar kiracı tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelerek dükkanı boşaltması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi. Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti. Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti. - ISPARTA