Kiracıya dehşeti yaşatan firari saldırgan ve yanındaki annesi yakalandı - Son Dakika
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Kiracıya dehşeti yaşatan firari saldırgan ve yanındaki annesi yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşatmıştı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan firari ev sahibi genç ve yanındaki annesi yakalandı. Olayın ardından şikayetçi olan kiracı, saldırganın yakalanması için polis çalışmaları başlatmıştı. Saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

01.08.2024 11:07
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Kiracıya dehşeti yaşatan firari saldırgan ve yanındaki annesi yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşatmıştı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan firari ev sahibi genç ve yanındaki annesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz perşembe günü Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanmıştı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.'nın (49), yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki annesi Havva B. (50), ile birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşatmıştı. Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" diye bağırarak kiracısına tehditler savurmuş, kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini beklemişti. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alınmıştı.

Saldırgan ve annesi yakalandı

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve annesi Havva B.'nin firar durumda olması nedeniyle yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracıya dehşeti yaşatan firari saldırgan ve yanındaki annesi yakalandı - Son Dakika

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