Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15.03.2024 09:52
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Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı

Taklalar atan otomobil, ormanlık alanda bir ağaca çarparak durdu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı Taşyatak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen E.K. kontrolündeki 34 DSK 844 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan U.Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan U.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1\'i ağır, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

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