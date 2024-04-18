Kiralık araçlar çarpıştı, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
DÜZCE - Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 2 kiralık araç çarpıştı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan bir şirketten kiralandığı öğrenilen ve D.A. idaresindeki 34 GHR 583 plakalı Skoda marka otomobil Bahçeşehir istikametine seyir halinde iken aynı istikamette yine İstanbul'dan kiralanan M.Y. idaresindeki 35 HUY 078 plakalı otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sebebi ile yol kısa süreli tek şeritten verildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kiralık araçlar çarpıştı, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda çalınan altınlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Giresun'un huzuru için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesildi ve 24 araç trafikten men edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanenin elektriği tedbir amacıyla bir süre kesildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?