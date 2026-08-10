Kırgızistan'da Kayıp Dağcılar İçin Arama - Son Dakika
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Kırgızistan'da Kayıp Dağcılar İçin Arama

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Korumdu Zirvesi'ne tırmanan 3 dağcıdan 8 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kırgızistan'da 6 bin 613 metre yüksekliğindeki Korumdu Zirvesi'ne tırmanan 3 dağcıdan 8 gündür haber alınamıyor.

Kırgızistan'ın Oş bölgesindeki Çon-Alay Sıradağlarında yer alan 6 bin 613 metre yüksekliğindeki Korumdu Zirve'sine tırmanan 3 dağcıdan 8 gündür haber alınamıyor.

Belarus vatandaşları Maksim Polyanskiy (43) ve Nikolay Sviridov (60) ile Litvayna vatandaşı Sergey Rubtsov'dan (37) oluşan 3 kişilik dağcı ekibi, 27-28 Temmuz tarihlerinde Korumdu Zirvesi'ne tırmanışa başladı. 1 Ağustos'ta zirveye ulaşan dağcılar, en son 2 Ağustos'ta telefonla operatör firma temsilcileriyle iletişim kurarak 4 Ağustos saat 10.00 sularında inişe hazır olacaklarını bildirdi.

Ancak dağcıların belirlenen noktaya ulaşmaması üzerine Belarus Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu'nun kayıp dağcıların bulunması için Kırgızistan'dan yardım talep etmesi üzerine Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır muhafızları ile İsviçre vatandaşı 2 gönüllünün de aralarında bulunduğu 12 kişilik arama kurtarma ekibi, 8 Ağustos'ta zirvenin 5 bin metre rakımında yürüttüğü çalışmalarda kayıp dağcılara ait çadırı boş halde buldu.

Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan'da Kayıp Dağcılar İçin Arama - Son Dakika

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