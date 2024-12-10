Kırgızistan'ın Oş bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Kırgızistan'ın Oş bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bölgedeki otoyol trafiğe kapandı. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bölge sakini, "Yer titriyor. Toprak yola dökülüyor. Büyük taşlar devrildi. Bu yolu bahara kadar açamayabilirler" ifadelerini kullandı.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı. - BİŞKEK
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırgızistan'da Toprak Kayması Otoyolu Kapattı - Son Dakika
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