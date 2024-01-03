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Kırıkhan'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Kırıkhan'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kırıkhan\'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
03.01.2024 - 08:25,
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan İlçesi'nde Alan Yaylası'nda bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkhan'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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