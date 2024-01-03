Kırıkhan\'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

22:59 •
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu•
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkhan İlçesi'nde Alan Yaylası'nda bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY
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