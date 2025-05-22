Kırıkhan\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bahçede yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY