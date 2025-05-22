Kırıkhan'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
22.05.2025 20:26  Güncelleme: 20:31
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi ve bahçede ciddi zarara yol açtı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bahçede yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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