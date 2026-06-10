Kırıkhan\'da Bahçede Yangın Kontrol Altında

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY