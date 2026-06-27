Kırıkhan'da Boş Konteyner Yandı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Boş Konteyner Yandı

Kırıkhan\'da Boş Konteyner Yandı
27.06.2026 01:03
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş durumda olan bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan boş durumdaki konteyner alevlere teslim oldu. Konteynerin alevler içinde yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkhan, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da Boş Konteyner Yandı - Son Dakika

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