Kırıkhan\'da Jandarma Ahmet Tekbaş Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kalp krizi geçiren Jandarma Per. Asb. Çvş. Ahmet Tekbaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü emrinde görevli Jandarma Per. Asb. Çvş. Ahmet Tekbaş'tan haber alınamaması üzerine dün evine gidildi. Yapılan incelemede Tekbaş'ın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Askerin ailesine haber verilmesinin ardından eve Türk bayrakları asıldı. Hayatını kaybeden Tekbaş'ın haberini alan yakınları baba ocağına akın etti. Kalp krizinden ölen asker, kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. - HATAY
