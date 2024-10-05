Kırıkhan\'da Kamyonet Sulama Kanalına Düştü

3.Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde meydan geldi. Yolda seyir halde ilerleyen kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü. Su kanalına düşen kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri su kanalına düşen sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY