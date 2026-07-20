Kırıkhan'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı
20.07.2026 09:05
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Hatay Kırıkhan'da çıkan odunluk yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan odunluk yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Odunluk alanda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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