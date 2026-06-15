Kırıkhan'da otluk alandan alevler yükseldi - Son Dakika
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Kırıkhan'da otluk alandan alevler yükseldi

Kırıkhan\'da otluk alandan alevler yükseldi
15.06.2026 09:07  Güncelleme: 09:08
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında otluk zarar meydana geldi - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da otluk alandan alevler yükseldi - Son Dakika

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