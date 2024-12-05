Kırıkhan\'da Sazlık Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. - HATAY