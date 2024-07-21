Kırıkkale\'da Su Kuyusuna Düşen Kedi Kurtarıldı

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Kırıkkale'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'nde su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyunun derinliği ve yapısını göz önünde bulundurarak kurtarma operasyonu planladı. İtfaiye eri, halat yardımıyla kuyunun içine indi. Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda kedi sağ olarak kurtarıldı. - KIRIKKALE