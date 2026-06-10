Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti

Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti
10.06.2026 09:38  Güncelleme: 09:41
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Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde 10 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince özel önlemler alınarak kurtarıldı. Sağlıklı şekilde çıkarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kırıkkale'de 10 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kuyuda metan gazı bulunma riskine karşı özel önlem aldı. İtfaiye personeli, temiz hava solunum cihazı tripot yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı. Kurtarılan kedi, ekiplerin kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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