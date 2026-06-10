Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti

Kırıkkale'de 10 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kuyuda metan gazı bulunma riskine karşı özel önlem aldı. İtfaiye personeli, temiz hava solunum cihazı tripot yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı. Kurtarılan kedi, ekiplerin kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - KIRIKKALE