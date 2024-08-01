Kırıkkale'de 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sanal ortamda suç işleyen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında müstehcenlik, banka kredi kartının kötüye kullanımı, bilişim sistemini engelleme, veri yok etme ve nitelikli dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar tespit edildi. Ayrıca, vatandaşları siber suçlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla SİBERAY etkinlikleri düzenlendi ve 150 kişi bilgilendirildi.

01.08.2024 12:11
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen kişilerin tespiti için yaptığı çalışmalar sonucunda 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal ortamda suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, müstehcenlik, banka kredi kartının kötüye kullanımı, bilişim sistemini engelleme, veri yok etme ve nitelikli dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar işlediği tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında, arama kararı bulunan B.K. ve S.V. de gözaltına alındı.

Öte yandan, vatandaşları siber suçlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen SİBERAY etkinlikleri kapsamında 150 kişi bilgilendirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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