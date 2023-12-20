Kırıkkale\'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87\'i Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de son bir haftada denetlenen 13 bin 194 araçtan 87'si trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 13 bin 194 araç kontrol edildi. Aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 aracın trafikten men edildi. - KIRIKKALE