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Kırıkkale'de son bir haftada denetlenen 13 bin 194 araçtan 87'si trafikten men edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 13 bin 194 araç kontrol edildi. Aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 aracın trafikten men edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87'i Trafikten Men Edildi - Son Dakika