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Kırıkkale'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87'i Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87'i Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de son bir haftada denetlenen 13 bin 194 araçtan 87'si trafikten men edildi.

Kırıkkale\'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87\'i Trafikten Men Edildi
20.12.2023 - 10:39,
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Kırıkkale'de son bir haftada denetlenen 13 bin 194 araçtan 87'si trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 13 bin 194 araç kontrol edildi. Aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 aracın trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Aralık, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87'i Trafikten Men Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 13 Bin 194 Araç Denetlendi, 87'i Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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