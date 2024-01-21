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Kırıkkale'de Şüpheli Şahsın Üzerinde 2 Bin 576 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şüpheli Şahsın Üzerinde 2 Bin 576 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan bir operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahsın üzerinde 2 bin 576 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Şüpheli Şahsın Üzerinde 2 Bin 576 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
21.01.2024 - 13:14,
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Kırıkkale'de bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak kullanılan 2 bin 576 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şehir merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzere teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak da kullanılan 2 bin 576 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Şüpheli Şahsın Üzerinde 2 Bin 576 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Şüpheli Şahsın Üzerinde 2 Bin 576 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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