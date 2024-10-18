Kırıkkale'de 22 Suçlu Yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü yakalandı, 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 11-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan F.M. 12 yıl, C.T. 3 yıl, F.Z. 2 yıl, E.O. 2 yıl; dolandırıcılık suçundan E.G. ve Z.Z. 2'şer yıl; kamu malına zarar verme ve tehdit suçlarından 1 yıl hapis cezası bulunan O.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE