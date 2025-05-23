Kırıkkale\'de 7 Bin 280 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün sevkiyatlarını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan operasyonda, A.D. isimli şüpheli şahsın adına gönderilen kargo kolisinde arama gerçekleştirildi. Aramada, 7 bin 280 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE