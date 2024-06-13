Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadını öldüren zanlı tutuklandı, ailesi serbest bırakıldı

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Kırıkkale'de evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadını öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, zanlının ailesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Haziran günü Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Gülistan Avcı, komşusu O.T. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı O.T., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sonrası O.T. ile birlikte "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlının eşi B.T., annesi S.T. ve kardeşleri G.T. ile M.K.T. adliyeye sevk edildi. O.T., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, aile bireylerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - KIRIKKALE