Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Kırıkkale\'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazaya yol açtı. Cezası 250 bin TL.

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 46 AFH 504 plakalı Opel marka otomobil, E.U. idaresindeki 71 BD 302 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü E.U. ile yolcular S.U., G.U. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde S.K.'nın 1,78 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye trafik ihlallerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Trafik, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:58
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 03:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement