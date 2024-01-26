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Kırıkkale'de asansör altında kalan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de asansör altında kalan işçi ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanda tamir etmek istediği asansörün altında kalan işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi, ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Kırıkkale\'de asansör altında kalan işçi ağır yaralandı
26.01.2024 - 16:38,
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanda tamir etmek istediği asansörün altında kalarak ağır yaralanan işçi, ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (33) isimli işçi, tamir etmek istediği apartman asansörünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün altından ağır yaralı halde kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından da Ankara'ya sevk edildi. 33 yaşındaki Y.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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