Kırıkkale\'de Atık Toplarken Kanala Düştü

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Kırıkkale'de geri dönüşüm için atık madde toplarken kanala düşen şahsın ayağı kırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ardiyeler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm için atık madde toplayan S.Ö. isimli şahıs, dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın ayağının kırıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE