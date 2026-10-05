Kırıkkale\'de belgesi yetersiz minibüs şoförüne 11 bin 629 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince yolcu minibüsüyle ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan sürücü, dron ile tespit edildi. Sürücü belgesinin minibüsü kullanmak için yetersiz olduğu belirlenen sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamayı fark eden yolcu minibüsü sürücüsü, denetimden kaçmak için ara sokaklara yöneldi. Sürücü, ara sokaklarda izini kaybettirdiğini düşünse de havadan takip yapan dron tarafından görüntülendi. Dron ile takip edilen minibüs, ekipler tarafından tespit edilerek durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün sahip olduğu sürücü belgesi sınıfıyla yolcu minibüsünü kullanmaya yetkili olmadığı belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.