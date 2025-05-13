Kırıkkale\'de DEAŞ\'lı Terörist Yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terörist yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturan Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE