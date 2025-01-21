Kırıkkale\'de DEAŞ operasyona yabancı uyruklu gözaltı

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Kırıkkale'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu I.J.M.A.R. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - KIRIKKALE