Kırıkkale\'de DEAŞ ve El Nusra Operasyonu

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik yapılan operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S.M.D. ve U.H., kent merkezindeki bir ikamette yakalandı. Şahısların bulunduğu evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi. - KIRIKKALE