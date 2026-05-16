Kırıkkale'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Kırıkkale\'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi
16.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aracını satmaya çalışan Erol Uça, dolandırıcılığa uğramamak için alıcıları uyardı.

Kırıkkale'de "sazan sarmalı" yöntemiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimi, son anda fark edildi. Aracını satmak isteyen bir vatandaşın fotoğraf ve ruhsat bilgilerini alan dolandırıcı, aynı araç için sahte ilan açarak İstanbul'dan gelen bir aileyle 1 milyon 50 bin liraya anlaştı. Aracı almak için Kırıkkale'ye gelen aileye, gerçek araç sahibini "eniştem" diye tanıtan dolandırıcının oyunu buluşma sırasında ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Erol Uça, otomobilini satmak için ilan oluşturdu. Aracını 1 milyon 615 bin liradan satışa çıkaran Uça, bir süre sonra kendisini "Melih Karlı" olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Araçla ilgilendiğini söyleyen şahıs, telefonda yaptığı pazarlıkla otomobil için 1 milyon 580 bin liraya anlaştı. Pazarlığın ardından şüpheli şahıs, "sorgulama yapacağım" bahanesiyle Uça'dan aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat görüntüsünü istedi. Uça'nın gönderdiği fotoğraflar daha sonra farklı bir ilanda kullanıldı. Şüpheli, aracın fotoğraflarıyla sahte ilan açarak otomobili piyasa değerinin çok altında satışa çıkardı.

Şüpheli şahıs, İstanbul'dan bir alıcıyla da 1 milyon 50 bin liraya anlaşarak aileyi Kırıkkale'ye yönlendirdi. Aracı almak için İstanbul'dan gelen aile, Yahşihan'da gerçek araç sahibi Erol Uça ile buluştu. Görüşmede şüpheli şahsın, Uça'yı "eniştem" diyerek tanıttığı ortaya çıktı. Durumu anlayan Uça, alıcıları uyararak para göndermemelerini istedi.

Araç sahibi Erol Uça, yaşanan sürecini İHA'ya anlattı. Uça, "Aracımı satmak için sosyal medya platformunda bir ilan oluşturdum. Daha sonra kendisini Melih Karlı olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Telefonda araçla ilgili pazarlık yaptık. Benden, sorgulama yapmak bahanesiyle aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat fotoğrafını istedi. Ben de o an inanarak bu bilgileri kendisine gönderdim" dedi.

"Böyle bir fiyat yok"

Bir süre sonra aracının fotoğraflarıyla sahte ilan açıldığını öğrendiğini belirten Uça, "İlan farklı bir isimle verilmişti ancak iletişim numarası beni arayan kişiye aitti. Bugün alıcı olduğunu söyleyen kişiler Kırıkkale'ye geldi. Meğerse bu kişiler dolandırılmak üzere kandırılmış. Araç için 1 milyon 50 bin liraya anlaşmışlar. Kendileriyle buluştum ve durumu anlattım. 'Hiçbir şey belli etmeyin, dolandırılıyorsunuz. Böyle bir fiyat yok. Karakola gidelim, şikayetçi olalım' dedim" diye konuştu.

Şüpheli şahsın alıcılardan kapora istediğini ifade eden Uça, "Alıcılara, 'Paranın bir kısmını bana göndereceksiniz, bir kısmını da güvenli satış başlatmak için ayıracaksınız. Şimdilik 5 bin lira gönderseniz yeter' demiş. Ayrıca benim için de 'O eniştem, aramız çok iyi değil. Onlarla çok para muhabbeti yapmayın' diyerek insanları oyalamış. Ben de alıcıları uyardım. 'Dolandırılıyorsunuz, dikkatli olun. Kesinlikle kimseye para göndermeyin' dedim" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta büyük şok yaşadılar"

İstanbul'dan gelen ailenin büyük şoke olduğunu söyleyen Uça, "İlk etapta büyük şok yaşadılar. Çünkü İstanbul'dan kalkıp uykusuz şekilde Kırıkkale'ye gelmişler. Araç alacaklarını düşünürken kendilerini karakolda buldular. Daha sonra dolandırıcıdan kimlik bilgisi istedik ancak göndermedi. Sahte konum ve çeşitli bahaneler söyledi. Durumu anladığımızı fark edince de telefonlarımıza cevap vermemeye başladı" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Uça, piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Piyasa fiyatını mutlaka araştırın. Sosyal medya platformlarında çok düşük ve gerçek dışı fiyatlarla verilen ilanlara asla inanmayın. Piyasanın çok altında bir fiyat varsa mutlaka şüphe duyun. Bu yöntem, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemidir. Kimse görmeden ve emin olmadan para göndermesin" şeklinde konuştu.

Araç sahibi ve alıcı aile, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı
Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich’in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı

18:49
Marina Kondratiuk, futbolcu olan eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, futbolcu olan eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:32
Mauro Icardi’den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
18:14
Icardi ile görüşmeler başlıyor Taraftara bir de müjdeli haber geldi
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:47
Görüntü Türkiye’den Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
15:38
İstanbul Emniyeti’nde yeni atamalar Müge Anlı’nın eşinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:52:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.