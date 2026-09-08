Kırıkkale'de dolandırıcılık hükümlüsü Ç.S., jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, bilişim sistemleri ve banka araçlarıyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S.'yi (44) düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ç.S. (44) yakalandı. Hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de dolandırıcılık hükümlüsü Ç.S., jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?