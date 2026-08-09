Kırıkkale\'de Düğünlerde Silah Kullanımına Sıkı Denetim

Kırıkkale'de düğün magandalarına karşı jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Köy ve kırsal bölgelerdeki düğünler hem karadan hem de dronlarla havadan takip ediliyor.

Kırıkkale'de düğün magandalarına karşı jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düğün, kına ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla özellikle köy ve kırsal bölgelerde kontroller sıklaştırıldı. Düğünlerde görev yapan jandarma ekipleri, organizasyon öncesinde düğün sahiplerini silah kullanılmaması konusunda uyarıyor. Dronlarla da düğün alanları ve çevresi geniş açıdan takip ediliyor. Yapılan denetimlerle muhtemel silah kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Jandarma ekiplerinin denetim yaptığı noktalardan biri de Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün alanındaki güvenlik tedbirlerini dronla yapılan hava kontrolleriyle destekledi. Uygulamaya düğün sahipleri de destek verdi. Gelin ve damat, mutluluklarının acıya dönüşmemesi için düğünlerde silah kullanılmaması çağrısında bulundu.

Düğün sahibi Yüksel Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarmanın düğünlerde aldığı tedbirlerden memnun olduklarını söyledi. Arslan, "Bizim düğünlerimiz daha neşeli geçmeye başladı. Gözyaşından çok gülmeyi ve mutluluğu paylaştık. Zaten en çok paylaşılan şey de mutluluk. Mutluluk da paylaşıldıkça çoğalan bir şeydir. Devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun, jandarmamız var olsun. Her zaman düğünümüzün başındadır. Biz de ona yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Devletimizin yanındayız, jandarmamızın da öyle" dedi.

"Silaha hayır" diyen gelin Merve Arslan ise "Mutluluğumuzun hüsrana dönmemesin diyoruz" dedi. Düğünlerde silah atılmamasını isteyen damat Yavuz Melih Arslan da "Düğünlerde silah atılması kesinlikle engellenmeli. Düğün evi cenaze evine dönmesin. Silahsız düğün daha mutlu ve daha eğlenceli oluyor. Kimsenin canına ve malına kast olmasın" diye konuştu.