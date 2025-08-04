Kırıkkale'de Düğünlerde Trafik ve Güvenlik Denetimi

Kırıkkale'de son bir haftada düzenlenen düğün, nişan ve asker uğurlama gibi etkinliklerde trafik güvenliğini sağlamak ve çevreye rahatsızlık verilmesini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çok sayıda cezai işlem uygulandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiyeye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, etkinlik sahiplerinden toplam 78 taahhütname alındı. Taahhütname vermeyen 2 etkinliğe idari işlem uygulanırken, denetimlerde 3 tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 11 sürücüye ses cihazlarıyla çevreye rahatsızlık vermekten, 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan ve 1 sürücüye abartı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü oluşturmaktan cezai işlem uygulandı. - KIRIKKALE