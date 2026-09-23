Kırıkkale\'de ehliyetsiz sürücünün kaçışı drona yakalandı, 80 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kaçışı drona yakalandı, 80 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de dron destekli denetimi fark eden ehliyetsiz sürücü, geri manevrayla kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Kaçış anları dron kamerasına yansırken sürücüye 40 bin, araç sahibine 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün geri manevrayla kaçmaya çalıştığı anlar dron kamerasınca kaydedildi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetim sırasında uygulamayı fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kontrol noktasından uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Sürücünün kaçma girişimi dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira, aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
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