Kırıkkale\'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 3\'ü Çocuk 4 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu A.B.'nin (39) idaresindeki 55 AHV 497 plakalı sepetli elektrikli bisiklet, Y.D.'nin kullandığı 06 BOD 845 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.B. (39) ile çocukları A.B. (5), S.N.B. (4) ve L.B. (3), ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışma sonrasında araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE