Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34) gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de FETÖ Operasyonu: Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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