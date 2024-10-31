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Kırıkkale'de FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de silahlı terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i hükümlü 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütüne üye olan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i hükümlü, 2 şahıs yakalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda memurluktan ihraç edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü FETÖ üyesi A.K., yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.S.M. ise şehir merkezinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.