Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan aranması bulunan A.S., düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE