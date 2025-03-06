Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yahşihan ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.T. (57) ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. (32) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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