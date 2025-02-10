Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri: 11 Yakalama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde 11 aranan şahıs yakalanırken, silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarla huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. İl genelinde yapılan şok uygulamalarda 4 bin 656 şahıs ve 924 araç sorgulanırken, 11 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 44 araca cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 tüfek, 764 fişek, 24,5 gram esrar, 10 adet sentetik ecza ve 0,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öğrenci yurtları çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 965 şahıs ve 102 araç sorgulanırken, 43 araca cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Okul önleri ve çevresinde yapılan uygulamalarda ise 365 şahıs ve 114 araç sorgulandı. Bu denetimler sonucunda 11 araca cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Aynı zamanda 12 park/bahçe, 19 büfe, 6 kafe ve 4 internet salonunda kontroller gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 29 metruk binada gerekli denetimler yapılarak, güvenlik önlemleri alındı. - KIRIKKALE